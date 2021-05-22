Ранее стало известно, что сербский специалист продлил контракт с "железнодорожниками" на три года. По данным СМИ, его зарплата увеличилась с 500-600 тысяч евро до 1,8 млн.
"Опубликованная в СМИ информация о финансовых условиях контракта Марко Николича с "Локомотивом" не соответствует действительности", - приводит слова Бедарева Sport24.
Под руководством Николича в минувшем сезоне красно-зеленые выиграли бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, а также стали обладателем Кубка России, что позволит "железнодорожникам" принять участие в групповом этапе Лиги Европы.
В "Локомотиве" отреагировали на информацию о новой зарплате Николича
Директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев прокомментировал слухи о трехкратном увеличении зарплаты главного тренера команды Марко Николича.
Фото: ФК "Локомотив"
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