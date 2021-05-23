"На данный момент мы находимся на связи с несколькими клубами из Германии, Австрии, Голландии и России. Анализируем, какой клуб может предложить более выгодные условия для спортивного будущего Леона", - приводит слова Кронестера Metaratings.ru.
Классен выступал в молодежных сборных России разных возрастов в 2017-м и 2018-м. В 2018 году он дебютировал в составе "Мюнхене-1860" и с тех пор выступает за этот клуб.
Классен способен сыграть как левого защитника, так и левого хавбека. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 200 тысяч евро.
Агент российского защитника "Мюнхена-1860" Классена рассказал об интересе к игроку из России
Агент Себастьян Кронестер, представляющий интересы 20-летнего российского защитника "Мюнхена-1860" Леона Классена, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Мюнхен-1860"
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