Калиниченко отметил, что Витория - сильный тренер с неплохим послужным списком. По его словам, это достойный выбор "Спартака". Также он заявил, что не понимает болельщиков, которые недовольны назначением Витории.
"Витория — сильный специалист, который умеет тренировать, а за его спиной неплохой послужной список. Это достойный выбор, тренер со своим стилем. Не понимаю некоторых болельщиков, которые хотят кого-то другого. Всем не угодишь", - сказал Калиниченко.
Напомним, что португалец Руй Витория сменил на посту главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, покинувшего клуб по истечении срока действия контракта. Витория известен по работе на родине. В частности, он тренировал "Бенфику". Его предыдущим местом работы был "Ан-Наср" из Саудовской Аравии.
Источник: Известия
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Калиниченко: Витория - достойный выбор "Спартака". Не понимаю тех, кто хочет какого-то другого тренера
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о новом главном тренере "красно-белых" Руе Витории.
Фото: Getty Images
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