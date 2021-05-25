Калиниченко: Витория - достойный выбор "Спартака". Не понимаю тех, кто хочет какого-то другого тренера

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением о новом главном тренере "красно-белых" Руе Витории.
Фото: Getty Images
Калиниченко отметил, что Витория - сильный тренер с неплохим послужным списком. По его словам, это достойный выбор "Спартака". Также он заявил, что не понимает болельщиков, которые недовольны назначением Витории.

"Витория — сильный специалист, который умеет тренировать, а за его спиной неплохой послужной список. Это достойный выбор, тренер со своим стилем. Не понимаю некоторых болельщиков, которые хотят кого-то другого. Всем не угодишь", - сказал Калиниченко.

Напомним, что португалец Руй Витория сменил на посту главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, покинувшего клуб по истечении срока действия контракта. Витория известен по работе на родине. В частности, он тренировал "Бенфику". Его предыдущим местом работы был "Ан-Наср" из Саудовской Аравии.

Источник: Известия

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Теги: Калиниченко Витория Спартак
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