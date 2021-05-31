Как сообщает источник, "Динамо" пока не предлагало Паршивлюку новый контракт. Скорее всего, 32-летний футболист продолжит карьеру в другом клубе.
Защитник Сергей Паршивлюк подписал контракт с "Динамо" летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 22 матча в Российской Премьер-лиге и отдал 2 результативных передачи. Всего в составе "бело-голубых" он сыграл в 42 матчах. Контракт Паршивлюка заканчивается 30 июня 2021 года.
Ранее Паршивлюк выступал за "Ростов", "Анжи" и "Спартак".
"Динамо" финишировало на 7-м месте, набрав в 30-ти матчах 50 очков.
Источник: Sport24
Источник: Паршивлюк покинет "Динамо"
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк может покинут клуб.
Фото: ФК "Динамо"
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