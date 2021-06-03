Ранее появилась информация, согласно которой петербургский клуб предложил за футболиста 15 млн евро.
"Клаудиньо интересен многим клубам, но информация про предложение от "Зенита" — неправда. Представители клуба не связывались со мной. Сейчас я веду переговоры с другими клубами", - приводит слова Гарсии Sport24.
В сезоне-2020 бразильской Серии A Клаудиньо стал лучшим бомбардиром, отметившись 18-ю забитыми мячами. Всего за "Ред Булл Брагантино" хавбек провел 122 матча, в которых записал на свой счет 32 гола и 24 результативные передачи. Сообщалось, что с большой долей вероятности Клаудиньо продолжит карьеру в "Ред Булл Лейпциг".
Агент Клаудиньо опроверг информацию об интересе к игроку со стороны "Зенита"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Ред Булл Брагантино" и олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо, заявил, что из "Зенита" с ним не связывались.
Фото: Getty Images
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