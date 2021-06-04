- Были ли шансы заполучить Де Дзерби, которого сильно хотел "Шахтер"? С ним велись переговоры в декабре. Почему не дожали? Отрицательное заключение спортивного департамента. Были ли переговоры с Жардимом? Нет. За какой клуб болею в Европе? "Монако", из-за Рыболовлева. Кто мой любимый тренер? Эмери. Ждать ли "икру" в трансферное окно или будет уровень Хендрикса? К Попову теперь, - ответила Салихова подписчикам в чате личного телеграм-канала.
- Я бы уволил Попова прямо сейчас. Он к спортивным результатам отношения не имеет. Если на его место есть сильный иностранец со связями, который привезет топ игроков - милости прошу, - написал один из пользователей телеграма.
- Я хотела иностранного спортдиректора и селекцию, - ответила на это Салихова.
Ранее стало известно, что супруга собственника московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова создала свой телеграм-канал. В процессе общения с пользователями мессенджера в чате канала она, в частности, высказала резко отрицательное отношение к возможному появлению на посту главного тренера красно-белых наставника сборной России Станислава Черчесова, заявив: "Только через мой труп". Позднее Зарема уточнила, что это ее собственное мнение, расходящееся с позицией руководства клуба.
Зарема Салихова: слова про Черчесова - мое личное мнение и с мнением клуба не совпадают
"Любимый тренер - Эмери, с Жардимом переговоры не вели, по "икре" теперь к Попову". Зарема ответила на вопросы в чате
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова провела импровизированную пресс-конференцию, отвечая на вопросы подписчиков в чате личного телеграм-канала.
Фото: ТАСС
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