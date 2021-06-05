Представитель агентства заявил, что "Спартак" действительно интересуется Гомесом. Вместе с тем конкретики в вопросе потенциального трансфера пока нет.
"Есть определенный интерес, прощупывание почвы по Бруно Гомесу со стороны "Спартака", но пока ничего конкретного", - сказал сотрудник агентства.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" видит в 20-летнем Гомесе потенциальную замену для хавбека Алекса Крала. Последний может вскоре перебраться в Англию, им интересуется "Вест Хэм".
Источник: Sport24
Источник: "Спартак" интересуется полузащитником "Торино"
Агент: "Спартак" интересуется Бруно Гомесом, идет прощупывание почвы
Представитель агентства "Brasil4You" прокомментировал информацию о заинтересованности "Спартака" в услугах полузащитника "Васко да Гама" Бруно Гомеса.
Фото: Getty Images
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