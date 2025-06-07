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Сафонов покинул расположение сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов покинул расположение национальной команды.
Фото: РБК
Таким образом, он теперь не примет участие в товарищеском матче с командой Беларуси. Он запланирован на 10 июня.

Ранее вратарь отыграл все 90 минут в товарищеском матче с командой Нигерии. Поединок завершился со счётом 1:1.

"Сафонов 9-го числа должен быть в расположения клуба, поэтому Матвей не поедет на матч с Беларусью. Даже если бы не этот срочный отъезд, ему нужен отдых хотя бы две недели после такого тяжёлого сезона", - цитирует Кафанова "Матч ТВ".

В завершившемся сезоне Сафонов провёл за ПСЖ 17 матчей во всех турнирах. В семи играх он сохранил ворота в неприкосновенности.

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