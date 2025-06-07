Южане заинтересованы в переходе защитника красно-белых Даниила Хлусевича. Утверждается, что клубы намереваются вести переговоры.
Сам Хлусевич ранее говорил, что недоволен игровыми минутами в "Спартаке". Но в клубе тогда не стали комментировать слова крайнего защитника.
В завершившемся сезоне Хлусевич провёл 13 матчей за "Спартак" в РПЛ. Он сделал одну результативную передачу.
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"Краснодар" контактирует со "Спартаком" по Хлусевичу
Руководство "Краснодара" вступило в переговоры с московским "Спартаком".
Фото: SpartakWorld