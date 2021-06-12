"Весной подарил машину. Просто так, без повода: Денис знал, что я работаю и мне нужен автомобиль. Я сдала на права, и он так меня поддержал", - приводит слова Натальи Sport24.
Напомним, что 23-летний хавбек попал в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы-2020. Сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге национальная команда под руководством Станислава Черчесова проведет стартовый матч на Евро против Бельгии. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Макаров провел 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2023 года.
Жена футболиста сборной России Макарова: весной муж подарил машину. Просто так, без повода
Наталья Макарова, супруга полузащитника "Рубина" и сборной России Дениса Макарова, рассказала, какой подарок получила от мужа в последний раз.
Фото: instagram.com/klonina7
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