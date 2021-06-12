Жена футболиста сборной России Макарова: весной муж подарил машину. Просто так, без повода

Наталья Макарова, супруга полузащитника "Рубина" и сборной России Дениса Макарова, рассказала, какой подарок получила от мужа в последний раз.
Фото: instagram.com/klonina7
"Весной подарил машину. Просто так, без повода: Денис знал, что я работаю и мне нужен автомобиль. Я сдала на права, и он так меня поддержал", - приводит слова Натальи Sport24.

Напомним, что 23-летний хавбек попал в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы-2020. Сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге национальная команда под руководством Станислава Черчесова проведет стартовый матч на Евро против Бельгии. Начало встречи - в 22:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Макаров провел 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Рубином" рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Теги: Макаров Рубин Сборная России
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