По информации источника, скауты "Эвертона" и "Аталанты" будут присутствовать на матче первого тура группового этапа Евро между сборными Англии и Хорватии, чтобы вживую посмотреть на игру 23-летнего хавбека. Отметим, что хорват выступал за "ирисок" до перехода в армейский клуб.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Влашич принял участие в 26 играх, в которых забил 11 мячей (3 - с пенальти) и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2024 года. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 млн евро.
Источник: Eurostavka
Источник: скауты "Эвертона" и "Аталанты" будут просматривать Влашича на матче Англия – Хорватия
Представители европейских клубов будут наблюдать за игрой полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича на чемпионате Европы-2020.
Фото: ПФК ЦСКА
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