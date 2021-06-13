Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Зенит" хочет включить Дриусси в сделку по приобретению одного из игроков "Ривер Плейт" - Гонсало Монтиэля или Хулиана Альвареса.
Агент Дриусси опроверг эти данные.
"Это вранье. Таких разговоров не было", - сказал Берман.
Источник: Sport24
Источник: "Зенит" может обменять Дриусси на одного из двух игроков "Ривер Плейт"
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Агент Дриусси прокомментировал информацию о намерении "Зенита" расстаться с игроком
Эрнан Берман, агент форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал данные о желании петербургского клуба включить аргентинца в сделку по трансферу одного из игроков "Ривер Плейт".
Фото: "Зенит"
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