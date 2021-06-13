Агент Дриусси прокомментировал информацию о намерении "Зенита" расстаться с игроком

Эрнан Берман, агент форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал данные о желании петербургского клуба включить аргентинца в сделку по трансферу одного из игроков "Ривер Плейт".
Фото: "Зенит"
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Зенит" хочет включить Дриусси в сделку по приобретению одного из игроков "Ривер Плейт" - Гонсало Монтиэля или Хулиана Альвареса.

Агент Дриусси опроверг эти данные.

"Это вранье. Таких разговоров не было", - сказал Берман.

Источник: Sport24

Источник: "Зенит" может обменять Дриусси на одного из двух игроков "Ривер Плейт"

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Теги: Зенит Дриусси
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