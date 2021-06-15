"Если честно, я не знал об этом. Шокирован ли я? Да!" - приводит слова Шукера "СЭ".
Напомним, что о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Ивицей Оличем армейский клуб объявил вчера, 15 июня. Олич проработал главным тренером ЦСКА менее трех месяцев. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "армейцы" финишировали на шестой строчке турнирной таблицы и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.
Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Алексей Березуцкий, который ранее выступал за красно-синих в качестве игрока.
Ивица Олич покинул ЦСКА. Исполняющим обязанности станет Алексей Березуцкий
Президент Федерации футбола Хорватии Шукер: я шокирован уходом Олича из ЦСКА
Президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер прокомментировал уход Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
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