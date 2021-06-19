— Он сделал очень большой шаг вперед за последние два-три года.
Трансфер в Англию? Думаю, что он готов, — цитирует Ярошика "РБ Спорт".
23-летний Крал стал игроком "Спартака" летом 2019 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в 30 матчах, отдав пять голевых передач. Контракта Крала со "Спартаком" истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Вест Хэма".
Ярошик: Крал готов к переезду в АПЛ
Бывший чешский футболист Иржи Ярошик считает, что полузащитник "Спартака" Алекс Крал готов к переезду в английский чемпионат.
Фото: ФК "Спартак"
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