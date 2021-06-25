По данным источника, "быки" уже вступили в переговоры с "канонирами" касаемо трансфера 25-летнего уругвайца. Также российский клуб сделал предложение самому игроку, однако он пока сомневается, что ему стоит перебираться в Россию.
Ранее агент Торрейры сообщил, что у его клиента есть предложения из Испании, Франции и России, но Лукас хочет вернуться в итальянскую Серию А, где он защищал цвета "Сампдории" и "Пескары".
В минувшем сезоне хавбек выступал за мадридский "Атлетико" на правах аренды. На его счету 19 матчей и один забитый мяч в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Краснодар" начал переговоры с "Арсеналом" о переходе Торрейры
Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: Getty Images
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