СМИ: "Краснодар" начал переговоры с "Арсеналом" о переходе Торрейры

Полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: Getty Images
По данным источника, "быки" уже вступили в переговоры с "канонирами" касаемо трансфера 25-летнего уругвайца. Также российский клуб сделал предложение самому игроку, однако он пока сомневается, что ему стоит перебираться в Россию.

Ранее агент Торрейры сообщил, что у его клиента есть предложения из Испании, Франции и России, но Лукас хочет вернуться в итальянскую Серию А, где он защищал цвета "Сампдории" и "Пескары".

В минувшем сезоне хавбек выступал за мадридский "Атлетико" на правах аренды. На его счету 19 матчей и один забитый мяч в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Краснодар Арсенал Торрейра АПЛ
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