- Иван Сергеев вел переговоры на месте, на сборах команды, так что технически договор еще не подписан. Но да, Сергеев продлил с нами трудовое соглашение на 3 года - до лета 2024. Мы давно работали в направлении заключения нового договора, пытались сохранить игрока у нас. Сергеев - ключевой игрок нашей команды, поэтому нам было важно оставить такого футболиста в команде, - передает слова Андреева Sport24.
Ранее официальный твиттер "Крыльев Советов" объявил о продлении контакта с 26-летним форвардом Иваном Сергеевым на 3 года. Футболист стал игроком самарского клуба в августе 2020 года, сумма трансферной компенсации за его переход из московского "Торпедо" составила 200 тысяч евро. В прошедшем сезоне Сергеев побил бомбардирский рекорд Футбольной национальной лиги, забив 40 голов в 42 матчах, с учетом Кубка России на его счету 43 гола и 10 результативных передач в 49 встречах.
В "Крыльях Советов" прокомментировали переподписание Сергеева
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев дал комментарий по факту продления контракта с 26-летним нападающим самарского клуба Иваном Сергеевым.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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