Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Англия
0 - 0
Германия1 тайм
П1 2.63X 3.2П2 2.75
Швеция
22:00
УкраинаНе начат
П1 2.55X 3.15П2 3

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
0 - 1
Нефтчи1 тайм
П1 4.5X 3.5П2 1.83

В "Крыльях Советов" прокомментировали переподписание Сергеева

Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев дал комментарий по факту продления контракта с 26-летним нападающим самарского клуба Иваном Сергеевым.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Иван Сергеев вел переговоры на месте, на сборах команды, так что технически договор еще не подписан. Но да, Сергеев продлил с нами трудовое соглашение на 3 года - до лета 2024. Мы давно работали в направлении заключения нового договора, пытались сохранить игрока у нас. Сергеев - ключевой игрок нашей команды, поэтому нам было важно оставить такого футболиста в команде, - передает слова Андреева Sport24.

Ранее официальный твиттер "Крыльев Советов" объявил о продлении контакта с 26-летним форвардом Иваном Сергеевым на 3 года. Футболист стал игроком самарского клуба в августе 2020 года, сумма трансферной компенсации за его переход из московского "Торпедо" составила 200 тысяч евро. В прошедшем сезоне Сергеев побил бомбардирский рекорд Футбольной национальной лиги, забив 40 голов в 42 матчах, с учетом Кубка России на его счету 43 гола и 10 результативных передач в 49 встречах.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крылья Советов Сергеев Андреев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Источник: больше всего "агентских" в 2018-2019 годах "Спартак" выплатил по Гулиеву, Максименко и Ломовицкому
"Уфа" сыграла вничью с обидчиком ЦСКА в Лиге Европы
Названы стартовые составы сборных Англии и Германии на матч 1/8 финала Евро-2020
Бояринцев стал главным тренером "Родины"
Ещенко, Мирзов и Мелкадзе - в стартовом составе "Спартака" на первый контрольный матч Руя Витории 18
Ушел из жизни президент Детской футбольной лиги
В "Крыльях Советов" прокомментировали переподписание Сергеева 2
"Аталанта" повторила рекорд чемпионатов Европы по количеству забивавших игроков одного клуба 3
"Крылья Советов" объявили о продлении контракта с бомбардиром-рекордсменом ФНЛ Сергеевым 7
Туре: Талалаев убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу в "Ахмате" 3
Семак - о Евро-2020: пытаемся смотреть все, что можно. В целом это праздник
СМИ: Сергеев продлил контракт с "Крыльями Советов" 5
Калиниченко: Украина является андердогом в матче со Швецией 3
Семак прокомментировал выступление сборной России на Евро 6
Источник: Федун обратился в суд и сообщил, что был введен в заблуждение при подписании договора с Газизовым 24
Семак назвал соперников "Зенита" по контрольным матчам на сборах в Австрии
Форвард ЦСКА Шкурин может перейти в израильский клуб 4
Булыкин: шведы выглядят очевидными фаворитами матча с Украиной, но это еще ничего не значит 5
Агент Дриусси прокомментировал информацию об интересе "Кальяри" к игроку 2
Пономарев: у Швейцарии все сложилось в матче с Францией, но Испанию они вряд ли обыграют 3 эксклюзив
"Ювентус" ждет окончательного решения Роналду о будущем в клубе
"Футболисты обеих команд с удовольствием примут участие". Семин - о товарищеском матче между Россией и Украиной 4
Игнатьев: в матче со Швейцарией все было в руках французов. Но они сами себе проиграли эксклюзив
Семин: мы сможем сравнить сборные России и Украины тогда, когда они сойдутся на футбольном поле 2
Уткин: чему учит матч Хорватия - Испания? В трудную минуту снимай лидера ЦСКА и выпускай игрока со спартаковским прошлым 13
Черданцев: о Баджо сняли фильм, а о Мбаппе не снимут. Он просто очень плохо сыграл на Евро 7
Источник: "Зенит" готов уволить Семака ради назначения Петковича 26
Источник: "Химки" ведут переговоры с Набиуллиным
Зарема: Тедеско - идеальный вариант для сборной России 15
СМИ: матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь 8
Все новости
-