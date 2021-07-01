"Антальяспор" хочет, чтобы я остался, но сейчас уже не знаю. Сейчас планирую уехать с семьей и телефон оставить в Москве. Какие еще страны интересуются мной? Не знаю, я хочу там, где будет комфортно семье, они хотят вернуться в Москву. Себе я желаю только здоровья, все остальное достигается", - сказал Кудряшов.
Защитник Федор Кудряшов в минувшем сезоне в составе турецкого клуба "Антальяспор" провел 37 матчей в Суперлиге, результативными действиями не отметился. Его контракт с турецким клубом истек 30 июня 2021 года.
За сборную России 34-летний футболист сыграл в 45 матчах и забил 1 гол. На чемпионате Европы-2020 Кудряшов принял участие в одном матче - он провел 67 минут в игре против Дании (1:4). Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в группе B (3 очка).
Федор Кудряшов в Турции играл также за "Истанбул Башакшехир". А в России 34-летний защитник играл за "Сочи", "Рубин", "Ростов", "Ахмат", "Спартак" и "Краснодар".
Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к Федору Кудряшову.
Источник: Матч ТВ
Кудряшов - о своем будущем: моя семья хочет вернуться в Москву
Защитник сборной России и турецкого клуба "Антальяспор" Федор Кудряшов рассказал о планах на будущее.
Фото: "Getty Images"
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