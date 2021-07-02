— Хотел бы я его видеть в „Алании“? Конечно, но тут такая ситуация, что многие клубы хотят видеть его у себя в команде, поэтому одного нашего желания здесь мало, — цитирует Гогниева Metaratings.
31-летний Дзагоев отправился на сборы ЦСКА в Австрии, хотя его контракт с московским клубом истек после минувшего сезона. За ЦСКА полузащитник выступает с 2008 года, сыграв за это время в 375 матчах, в которых забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.
Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро. Сообщалось, что ЦСКА планирует продлить контракт с Дзагоевым.
Гогниев хочет видеть Дзагоева в "Алании"
Главный тренер "Алании" Спартак Гогниев хочет видеть в команде полузащитника Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА
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