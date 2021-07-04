"Думаю, я уеду в Бразилию. В России не останусь. Я общался с "Химками". Но договориться не получилось. Сначала мне говорили про одну сумму, потом предложили зарплату меньше. Меня это не устроило. С конкретным предложением были только "Химки", - приводит слова Ари "РБ Спорт".
Напомним, "Краснодар" не стал продлевать с 35-летним россиянином трудовое соглашение, которое истекло по окончании сезона-2020/21. Нападающий выступал за "быков" с 2013 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Ари принял участие в девяти матчах, в которых отметился двумя голами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
Ари: общался с "Химками", но договориться не получилось. Думаю, я уеду в Бразилию
Бывший форвард "Краснодара" и "Спартака" Ари рассказал, что не смог договориться с "Химками" о подписании контракта.
Фото: ФК "Краснодар"
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