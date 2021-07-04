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Агент Каборе: у него очень много предложений из Турции. Из России не было

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника московского "Динамо" Шарля Каборе, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, по окончании сезона-2020/21 у 33-летнего футболиста из Буркина-Фасо истек контракт с бело-голубыми.

"Предложения у него есть, очень много из Турции. От каких клубов? Да практически от всех. Тут Шарль должен выбирать.

Из России предложений не было. Посмотрим, что будет. Пока никакой конкретики нет.

Возможное завершение карьеры? Об этом и речи не идет", - приводит слова Селюка Sport24.

Каборе выступал за российские клубы с 2013 года. Ранее хавбек также защищал цвета "Кубани" и "Краснодара". Состав "Динамо" он пополнил в июле 2019-го.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Каборе принял участие в 19-и матчах, не отметившись в них результативными действиями. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 млн евро.

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Теги: Каборе Селюк
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