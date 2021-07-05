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18-летний защитник "Минска" находится на просмотре в "Локомотиве"

Игрок обороны "Минска" Максим Касараб пройдёт просмотр в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Минск"
Главный тренер белорусской команды Федор Щербаченко пояснил, что в настоящее время сумма перехода в столичный клуб ещё не обсуждалась.

"Мы рады, что наш второй игрок заинтересовал российский топ-клуб. Все случилось быстро: "Локомотив" сделал официальный запрос в наш клуб, чтобы просмотреть Максима на сборе в Австрии.

Мы оперативно отреагировали и совместно с генеральным директором Андреем Василевичем приняли решение не препятствовать игроку. Разговоров по сумме трансфера пока не было", - цитирует Щербаченко "Матч ТВ".

В текущем сезоне национального чемпионата 18-летний левый защитник провел 12 матчей, в которых забил один мяч и трижды ассистировал партнёрам. "Минск" располагается на 6 строчке турнирной таблицы первенства, набрав 21 зачетный балл за 15 прошедших туров.

Напомним, что в начале июля "Локомотив" объявил о согласовании контракта с 18-летним белорусским полузащитником "Минска" Кириллом Зиновичем.

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Теги: Локомотив Минск
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