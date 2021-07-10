Как сообщает источник, игрок, который находится на просмотре у "железнодорожников", не вписывается в лимит на легионеров. Отмечается, что приоритетом для наставника "Локомотива" Марко Николича являются трансферы центрального защитника и полузащитника (бокс-ту-бокс).
Полузащитник Неманья Белакович - игрок "Спартака" из Юрмалы. Соглашение Белаковича с латвийским клубом рассчитано до декабря 2022 года. За юрмальский "Спартак" он провел 56 матчей, забил 29 голов и сделал 12 результативных передач.
"Локомотив" проведет первый официальный матч 17 июля. В Калининграде "железнодорожники" сыграют с "Зенитом" за Суперкубок России.
Источник: Sport24
СМИ: "Локомотив" не будет подписывать Белаковича, находящегося на просмотре
"Локомотив" не будет подписывать сербского полузащитника Неманью Белаковича.
Фото: "Спартак Юрмала"
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