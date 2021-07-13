"Полностью поддерживаю заявление РФС о реформах лиг. При этом не нашел для себя в нем ничего нового: это все предлагал я сам. Вопрос лишь в механизме реализации реформ и их деталях.
Сроки? Думаю, все это будет реализовываться в ближайшее время", – цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, в Российском футбольном союзе началось обсуждение, связанное с необходимостью преодоления стагнации отечественного футбола.
В настоящее время нидерландская компания Hypercube, которая уже проводила аналогичную работу в различных европейских чемпионатах, занимается разработкой программы реформирования системы российских первенств.
Черданцев - о реформе российского футбола: не нашел ничего нового. Все это я предлагал сам
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев прокомментировал решение РФС провести реформу российского футбола.
Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"
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