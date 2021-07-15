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Источник назвал сумму трансфера Вострикова из ЦСКА в "Чайку"

По данным СМИ, сумма трансферной компенсации за переход нападающего Ильи Вострикова из ЦСКА в "Чайку" составила менее 2,5 млн рублей.
Фото: ПФК ЦСКА
Сумма денежной компенсации, полученной ЦСКА за переход в "Чайку" 19-летнего форварда Ильи Вострикова, составила менее двух с половиной миллионов рублей, сообщают СМИ.

В активе Вострикова 58 матчей за молодежную команду "армейцев" в первенстве России, в которых нападающий забил 27 голов и отдал 13 результативных передач, а также 3 матча в Юношеской лиге УЕФА без результативных действий. В прошедшем сезоне форвард с 17 голами стал лучшим бомбардиром Молодежного первенства.

Напомним, что 2 июля РФС вынес решение понизить "Чайку" в дивизионе за организацию договорных матчей. Предыдущие два сезона клуб из села Песчанокопского провел в ФНЛ.

Источник: Eurostavka

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Теги: ЦСКА Чайка Востриков Российские трансферы
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