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Даниил Глебов - о Карпине: может смеяться и шутить, но как только мы лажаем - по делу пихает

Центральный полузащитник "Ростова" Даниил Глебов поделился мнением о работе главного тренера желто-синих Валерия Карпина внутри команды.
Фото: ФК "Ростов"
"Я ещё толком нигде не поиграл, но в "Ростове" правда классная атмосфера: и на поле, и вне. Валерий Георгич любит футбол и приводит в команду много молодых футболистов и доверяет им.

У нас довольно теплые отношения. Даже шутят, что я сын Карпина. На тренировках он может смеяться и шутить, но как только мы лажаем — по делу пихает. Требовательный и справедливый в этом плане", — передаёт слова Глебова "Чемпионат".

21-летний полузащитник в прошлом сезоне провёл в составе "Ростова" в РПЛ 26 встреч, в которых отличился забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Глебов является игроком сборной России в возрастной категории до 21 года. За национальную команду полузащитник ростовчан провёл 15 матчей и забил два мяча.

Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.

Отметим, что трансфер Глебова был осуществлен уже во время руководства командой Валерием Карпиным, игрок перешёл в донской клуб из махачкалинского "Анжи".

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Теги: Ростов Глебов Карпин
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