Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
17:30
ЗенитНе начат
П1 8.8X 5.4П2 1.35
Локомотив
20:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.69X 3.75П2 5.6
Рубин
20:00
СпартакНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торпедо
17:00
АланияНе начат
Факел
18:00
ТомьНе начат
Волгарь
18:00
НефтехимикНе начат
Спартак-2
18:00
ЕнисейНе начат
Краснодар-2
19:00
ТекстильщикНе начат
Ротор
19:00
СКА-ХабаровскНе начат
Балтика
20:00
ОренбургНе начат

Газзаев высказал свое отношение к назначению Карпина главным тренером сборной России

Бывший наставник ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России.
Фото: РИА Новости
Газзаев заявил, что его порадовало назначение Карпина. По словам депутата, сборную России должен возглавлять отечественный специалист. При этом Газзаев отметил, что, по его мнению, наилучшим вариантом для сборной было бы назначение главным тренером Сергея Семака, работающего с "Зенитом".

"Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера. Это неправильно, всегда должен быть отечественный специалист. <...> Хотя мне казалось, что стоило назначить Сергея Семака с совмещением работы в "Зените". Но назначили Валерия Георгиевича Карпина — с чем я его поздравляю!" - заявил Газзаев.

Напомним, что накануне РФС сообщил о назначении Карпина наставником российской сборной. Соглашение с 52-летним специалистом будет рассчитано до конца 2021 года. Предусмотрена возможность продления договора. Карпин будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове", главным тренером которого он является.

Источник: Спорт-Экспресс

Онопко и Писарев войдут в тренерский штаб Карпина в сборной России

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Карпин Газзаев Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Трансфер Кьезы из "Ювентуса" в "Ливерпуль" под угрозой срыва
Радимов: у Карпина со многими конфликт, ну и что? 2
Сульшер прокомментировал переход Санчо в "МЮ"
"Обидно, что тренер сборной России проиграл свой первый матч". Лещенко - о победе "Динамо" над "Ростовом" 2
Малафеев: если Дзюба заслужит своей игрой приглашения в сборную страны, он там окажется 1
"Бавария" презентовала новую домашнюю форму на сезон-2021/22
Зарема выступила против вхождения Онопко и Писарева в тренерский штаб сборной России 13
Дарья Карпина - о работе мужа в сборной: не ожидала, но и не шокирована. Рада за него
Газзаев высказал свое отношение к назначению Карпина главным тренером сборной России 2
"Рубин" - "Спартак". Где смотреть матч, онлайн встречи 24 июля
Глушаков прокомментировал назначение Карпина в сборную России
Стала известна зарплата Карпина и его помощников в сборной России 10
"Краснодар" показал первую тренировку Кордобы с командой (видео)
"Химки" - "Зенит". Где смотреть матч, онлайн встречи 24 июля
Официально: Глушенков продлил контракт со "Спартаком" 1
Романцев: я уверен, что Карпину по силам вывести сборную России на чемпионат мира 5
"Провалится", "настоящий герой" и конфликт с Дзюбой. Как эксперты отреагировали на назначение Карпина в сборную России 9
"Рома" и "Байер" намерены приобрести Азмуна
Казанский высказался о ситуации с конфликтом Дзюбы и Карпина 7
Онопко и Писарев войдут в тренерский штаб Карпина в сборной России 3
Захарян и Тюкавин подали заявки в сборную России главному тренеру Карпину. «Динамо» готово к сезону лучше «Ростова» 3
Балахнин — о Карпине: совмещение — нереально. Проверено опытом, спросите Слуцкого 10
Экс-наставник "Ростова" Балахнин считает, что на Карпина было оказано давление 1
Пономарев: Шварц запустил молодежь, и она показывает игру. Молодые игроки не такие закостенелые, как наши опытные эксклюзив
Дриусси может расторгнуть контракт с "Зенитом" 8
Кавазашвили: Карпин влез в такой омут, где ему будет очень тяжело, поэтому пускай готовится уже сейчас 5 эксклюзив
Кавазашвили: Карпин совершил геройский поступок, согласившись на пост главного тренера сборной России 11 эксклюзив
Салихова: по методичкам "Спартака" теперь идет не только ЦСКА, но и РФС 4
Валера, верим? Карпин — новый тренер сборной России 3
Захарян — лучший игрок матча "Ростов" — "Динамо" 2
Все новости
-