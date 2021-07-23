Газзаев заявил, что его порадовало назначение Карпина. По словам депутата, сборную России должен возглавлять отечественный специалист. При этом Газзаев отметил, что, по его мнению, наилучшим вариантом для сборной было бы назначение главным тренером Сергея Семака, работающего с "Зенитом".
"Я очень рад, что нашу национальную команду будет тренировать именно российский специалист. Мне бы очень хотелось, чтобы мы раз и навсегда прекратили разговоры о назначении иностранного специалиста в нашу сборную на должность главного тренера. Это неправильно, всегда должен быть отечественный специалист. <...> Хотя мне казалось, что стоило назначить Сергея Семака с совмещением работы в "Зените". Но назначили Валерия Георгиевича Карпина — с чем я его поздравляю!" - заявил Газзаев.
Напомним, что накануне РФС сообщил о назначении Карпина наставником российской сборной. Соглашение с 52-летним специалистом будет рассчитано до конца 2021 года. Предусмотрена возможность продления договора. Карпин будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове", главным тренером которого он является.
Источник: Спорт-Экспресс
Онопко и Писарев войдут в тренерский штаб Карпина в сборной России
Газзаев высказал свое отношение к назначению Карпина главным тренером сборной России
Бывший наставник ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России.
Фото: РИА Новости
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