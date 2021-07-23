Напомним, что накануне "Динамо" победило "Ростов" на выезде в стартовом матче нового сезона РПЛ со счетом 2:0. Голы забили Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
Лещенко в своем комментарии отметил успех Захаряна и Тюкавина. При этом, по словам артиста, ему обидно, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, накануне назначенный наставником сборной России, проиграл в этом матче. Также Лещенко заявил, что Карпин должен справиться с обязанностями тренера сборной.
"Замечательно, что у "Динамо" в самой первой игре проявила себя именно молодежь. Два гола — и оба от молодых игроков команды! Новое поколение динамовцев крайне важно. <...> При том, что я рад победе любимого клуба, мне обидно, что тренер сборной России проиграл свой первый матч. Валерий Карпин должен справиться, он мне исключительно симпатичен по той работе, которую я наблюдал", - сказал Лещенко.
Источник: Sport24
"Обидно, что тренер сборной России проиграл свой первый матч". Лещенко - о победе "Динамо" над "Ростовом"
Народный артист России, болельщик "Динамо" Лев Лещенко прокомментировал победу "бело-голубых" над "Ростовом" в матче первого тура РПЛ.
Фото: "Ростов"
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