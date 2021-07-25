Матвеев сообщил о целях "Урала" на текущий сезон

Матвеев заявил, что в текущем сезоне "Урал" будет стремиться набрать как можно больше очков и подняться как можно выше в турнирной таблице.
"В какие линии необходимо усиление? Сейчас мы сосредоточены на игре. План на сезон? Набрать как можно больше очков, подняться как можно выше, чем в прошлом году. Не буду возражать, если займем 10-е место", - сказал Матвеев.
Отметим, что в эти минуты "Урал" проводит домашний матч с "Краснодаром" в рамках первого тура РПЛ. Идет первый тайм, счет - 0:0.
Источник: Матч ТВ
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Фото: РИА Новости
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