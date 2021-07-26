— Теперь всё в наших руках — с точки зрения ускоренных темпов вакцинации, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Уверен, что всё это позволит нам увеличить квоту болельщиков на следующий матч со "Спартаком", — цитирует Азарова Чемпионат.
Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Ахматом" (1:2), на трибунах стадиона в Самаре было лишь несколько сотен человек.
В следующем туре самарская команда дома сыграет против московского "Спартака", который в первом туре уступил в гостях казанскому "Рубину" (0:1).
Матч "Крылья Советов" — "Спартак" состоится 30 июля. Начало матча: 19:00 мск.
Глава Самарской области высказался о посещаемости матча "Крылья Советов" - "Спартак"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что посещаемость матча "Крылья Советов" — "Спартак" может быть увеличена.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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