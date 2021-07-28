Напомним, ранее "Локомотив" назначил Ральфа Рангника на должность руководителя по спорту и развитию. Также в клуб пришел Томас Цорн, занявший пост технического директора. Позднее СМИ сообщили, что Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем.
Генич в своем комментарии допустил, что "Локомотив" и Николич расторгнут контракт. По словам журналиста, вероятно, Рангник пригласит на место Николича тренера, хорошо знакомого ему и Цорну.
"Не факт, что в этих условиях есть ориентир на Николича. Все-таки он подписывал контракт еще до того, как пришли Цорн и Рангник. Их видение путей развития клуба, а также конечных целей может разниться.
Не исключено, что по обоюдному согласию контракт с Николичем может быть расторгнут. Тогда Рангник приведет своего немецкого тренера, хорошо знакомого тому же Цорну, чтобы воспитывать молодежь и потом ее аккуратно распределять по Европе", - заявил Генич.
Источник: Матч ТВ
СМИ: Рангник и Цорн не видят Николича как тренера "Локомотива" в долгосрочной перспективе
Генич: не исключено, что "Локомотив" и Николич расторгнут контракт
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич допустил, что главный тренер "Локомотива" Марко Николич вскоре может покинуть свой пост.
Фото: "Локомотив"
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