Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Фиорентина" собирается продать Кокорина нынешним летом. Отмечалось, что игрок может перейти в "Сочи".
Червиченко заявил, что Кокорин вряд ли покинет "Фиорентину" до окончания срока действия контракта. По его словам, футболиста никто не купит, поскольку у него слишком высокая зарплата.
"Думаю, он вряд ли уйдет из "Фиорентины" — досидит до конца контракта и все. Его просто никто не возьмет с такой зарплатой. Он же абсолютно бесполезный футболист с огромным контрактом. За его трансфер точно никто платить не будет. Если его и отпустят, то только бесплатно избавятся и все. А так, карьера Кокорина закончилась еще после удара стулом по голове в кафе. Сейчас это просто смертельные судороги", - заявил Червиченко.
Источник: Sport24
СМИ: "Фиорентина" готова отпустить Кокорина в "Сочи"
Червиченко: Кокорин - абсолютно бесполезный футболист с огромным контрактом
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал данные о намерении "Фиорентины" расстаться с форвардом Александром Кокориным.
Фото: "Матч ТВ"
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