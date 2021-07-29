По сведениям, функционер получает 2,5 млн рублей в месяц. Сообщается, что эта зарплата превышает оклад генерального директора команды Владимира Леонченко.
Цорн в "Локомотиве" вошел в команду Ральфа Рангника. Ранее специалист с 2019 по 2020 год был генеральным директором другого московского клуба — "Спартака".
Недавно в сети появилась информация, что "Локомотив" готовит серьезную распродажу своего состава. Клуб могут покинуть многие звезды.
Источник: Eurostavka.
Источник: Цорн зарабатывает в "Локомотиве" 2,5 млн рублей в месяц. Это больше, чем у гендиректора
Стала известна зарплата технического директора "Локомотива" Томаса Цорна в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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