"Наступило время, когда нужно расставаться. Такое решение будет лучшим исходом для всех сторон. Горд, что представилась возможность поработать в "Спартаке", которому желаю только побед на футбольном и медиа полях", - приводит слова Фетисова "РИА Новости".
Ранее появилась информация, согласно которой вакантную должность займет руководитель пресс-службы Российской Премьер-Лиги Дмитрий Зеленов. Сообщалось, что собеседование с журналистом проводила Зарема Салихова, спутница жизни владельца и председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна.
Фетисов работал на благо красно-белых с июня прошлого года.
"Горд, что представилась возможность поработать в "Спартаке". Фетисов объявил об уходе из клуба
Директор департамента по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов заявил, что покидает клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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