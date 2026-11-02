Никитин объяснил отставку Черчесова из "Ахмата"

- Сказать, что руководство, спортивный блок "Ахмата" недоработали, мы не можем, усиление было, сохранили ключевых игроков.
Состав был укомплектован достаточно мощно, Станислав Саламович не смог все соки из этого лимона выжать, чтобы получилось идеальное блюдо.
Возможно, где-то не хватило гибкости, совета со стороны, - сказал Никитин в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 2 ноября, грозненцы сообщили об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера - специалист работал в клубе с августа прошлого года. Его место занял Ролан Гусев, который во второй части сезона-2025/26 возглавлял московское "Динамо". Также в тренерский штаб Гусев вошел Роман Шаронов, Дмитрий Архипов и Агустин Киильяборда.
По итогам 13 сыгранных туров грозненцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками в своем активе. В 13 туре РПЛ "Ахмат" на выезде уступил столичному "Динамо" со счетом 0:2 - это был последний матч грозненцев под руководством Черчесова.