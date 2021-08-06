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Стало известно, кого рассматривает "Спартак" на позицию правого защитника

Московский "Спартак" рассматривает пять футболистов на позицию правого защитника.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, в шорт-лист красно-белых, согласованный с главным тренером команды Руем Виторией, вошли Майкл Мурильо ("Андерлехт"), Вандерсон ("Гремио"), Гонсало Монтиэль ("Ривер Плейт"), Кенни Тете ("Фулхэм") и Дейовайсио Зефуйк ("Герта").

Отмечается, что переговоры по Мурильо и Вандерсону закончились на стадии интереса "Спартака". "Андерлехт" и "Гремио" отказались продавать игроков, до обсуждения суммы возможной сделки дело не дошло. Также сообщается, что агент Мино Райола, представляющий интересы Тете, запросил для своего подопечного зарплату 3,5 млн евро в год, что не устроило московский клуб.

Что касается Монтиэля, то бывший спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов во время матча с "Бенфикой" (0:2) заявил, что договорился о трансфере аргентинца за 10 млн евро, однако владелец красно-белых Леонид Федун заблокировал переход.

Источник: Metaratings.ru

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Теги: Спартак
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