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"С такой трансферной политикой "Динамо" будет претендовать на чемпионство". Лещенко - о переходе Макарова из "Рубина"

Известный певец, болельщик "Динамо" Лев Лещенко высказался о переходе полузащитника сборной России Дениса Макарова в московскую команду.
Фото: "Рубин"
Напомним, что ранее "Динамо" объявило о подписании контракта с Макаровым. 23-летний игрок перешел в московский клуб из "Рубина". Срок действия его соглашения с "бело-голубыми" составляет пять лет.

Лещенко отметил, что это хороший трансфер для "Динамо". Также он заявил, что с такой трансферной кампанией команда будет бороться за чемпионство.

"Хороший трансфер, качественное усиление атакующей линии. <...> Очень перспективный парень, у него есть потенциал роста. У него замечательная техника, с мячом дружит, таких качеств не хватает нашей команде. Десять миллионов — оправданная цена за такого исполнителя. С такой трансферной политикой "Динамо" будет претендовать на чемпионство. Уверен, в топ-3 будем точно", - заявил Лещенко.

Источник: Спорт-Экспресс

Макаров обратился к болельщикам "Рубина" после перехода в "Динамо"

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Теги: Динамо Макаров Лещенко
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