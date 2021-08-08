Гол 34-летнего Козлова принес "Нижнему Новгороду" победу над "Спартаком" (видео)

Как же хорош «Ман Сити» ? pic.twitter.com/1F4dfOLJHH— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021
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Игра завершилась со счётом 1:2 в пользу "Нижнего Новгорода". "Спартаку" усилиями Эсекьеля Понсе удалось забить один мяч в концовке встречи.
В начале второго тайма серьёзно травмировался центральный защитник нижегородцев Иван Миладинович. Во время столкновения в воздухе с Эсекьелем Понсе он потерял сознание и получил рваную рану головы. В настоящее время для определения сроков восстановления и возвращения на поле игрока клуб ждёт результатов обследования Миладиновича.