"Клаудиньо приедет в Россию в четверг", - приводит слова Гарсии Sport24.
Накануне сине-бело-голубые объявили о предварительной договоренности с "Ред Булл Брагантино" о трансфере 24-летнего бразильца. По информации СМИ, сделка обойдется петербургскому клубу в 15 млн евро.
Клаудиньо в составе сборной Бразилии вместе с хавбеком "Зенита" Малкомом стал победителем Олимпийских игр в Токио.
Агент новичка "Зенита" Клаудиньо рассказал, когда игрок прибудет в Россию
Луис Фернандо Гарсия, агент новоиспеченного нападающего "Зенита" Клаудиньо, рассказал, когда его клиент прибудет в Россию.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!