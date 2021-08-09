Агент сообщил, что "Сочи" сделал предложение по трансферу Куленовича. При этом, по его словам, больше в России на игрока никто не претендует.
"Сочи" сделал предложение по Сандро. Больше из России ничего не было", - заявил Хучика.
Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего Куленовича в один миллион евро. Контракт игрока с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sport24
"Сочи" сделал предложение по трансферу форварда загребского "Динамо" Куленовича
Агент Бранко Хучика, представляющий интересы форварда загребского "Динамо" Сандро Куленовича, заявил, что "Сочи" сделал предложение по трансферу игрока.
Фото: nottinghampost.com
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