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"Сочи" сделал предложение по трансферу форварда загребского "Динамо" Куленовича

Агент Бранко Хучика, представляющий интересы форварда загребского "Динамо" Сандро Куленовича, заявил, что "Сочи" сделал предложение по трансферу игрока.
Фото: nottinghampost.com
Агент сообщил, что "Сочи" сделал предложение по трансферу Куленовича. При этом, по его словам, больше в России на игрока никто не претендует.

"Сочи" сделал предложение по Сандро. Больше из России ничего не было", - заявил Хучика.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего Куленовича в один миллион евро. Контракт игрока с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24

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Теги: Сочи Динамо Загреб Российские трансферы
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