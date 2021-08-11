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В "Ахмате" одобрили перенос 6-го тура РПЛ ради сборной России

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал перенос 6-го тура РПЛ ради интересов сборной России.
Фото: РФС
Напомним, сегодня официально было сообщено, что матчи этого тура состоятся 25-28 августа. Изначально 6-й тур РПЛ должен был пройти 28-29 августа.

"Мы голосовали за перенос 6-го тура, это не секрет. Все клубные амбиции уходят на второй план ради интересов сборной нашей страны. Конечно, мы ее поддержали - надо помочь сборной, она у нас одна", - приводит слова Айдамирова Sport24.

Cборная Россия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в сентябре проведет три встречи. 1 сентября в "Лужниках" состоится матч против Хорватии (21:45 мск), 4 сентября - в гостях подопечные Карпина сыграют с Кипром (19:00 мск), а 7 сентября - пройдет домашняя игра с командой Мальты (21:45).

После трех туров Россия занимает второе место в группе H, имея в активе 6 очков.

Шестой тур РПЛ перенесен в интересах сборной России

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Теги: Ахмат Сборная России
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