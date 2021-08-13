Московское "Динамо" на групповой стадии турнира встретится с "Оренбургом" и "Динамо-Ставрополь".
Групповой этап Кубка пройдёт в три тура.
Каждая команда сыграет друг с другом и поучаствует в двух играх, пропустив один из трёх туров.
Первый матч запланирован на 25-26 августа. В нём встретятся "Динамо-Ставрополь" и "Оренбург".
Вторая встреча уже с участием клуба высшего дивизиона - "Динамо" пройдёт 22-23 сентября 2021 года, соперником бело-голубых станет "Динамо-Ставрополь".
Третья игра группового раунда турнира между "Оренбургом" и московским "Динамо" - 27-28 октября 2021 года.
Стало известно, с кем сыграет "Динамо" на групповом этапе Кубка России
Сегодня состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России по футболу.
Фото: РФС
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