Витория прокомментировал победу "Спартака" над "Уралом"

"Сегодня мы одержали заслуженную победу. Могли решать исход в первом тайме, но забили только один гол. Во втором тайме начала накапливаться усталость. За 11 дней мы сыграли четыре матча и было трудно", - сказал Витория.
Отметим, что "Спартак" после победы над "Уралом" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. "Урал" - 15-й с одним очком в активе.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Российская газета"
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