Напомним, ранее сообщалось, что РФС разослал клубам РПЛ предложения по изменениям в чемпионате. В частности, рассматривается возможность отмены лимита на легионеров.
"Это полный идиотизм, настоящий кошмар. Я думаю так. Все эти разговоры про конкуренцию смешны. Какие конкуренты у наших игроков? Вы видели, какого уровня легионеры приезжают в РПЛ? У нас играют слишком слабые иностранцы. Если клубы поддержат реформу, никакого продвижения вперед ждать не стоит", - цитирует Дасаева Sport24.
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено.
Московский "Спартак" накануне в матче 4-го тура РПЛ на своем поле победил "Урал" (1:0). Эта победа стала второй для подопечных Руя Витории в нынешнем сезоне чемпионата России. На этой неделе "красно-белые" покинули Лигу чемпионов, уступив лиссабонской "Бенфике" (0:2).
"Полный идиотизм". Дасаев - о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
Бывший голкипер "Спартака" Ринат Дасаев высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!