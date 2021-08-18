Щербаченко отметил, что удивлен решением тренерского штаба сборной России не вызывать Беленова в команду на матчи квалификации ЧМ-2022. По словам тренера, Александр является наиболее стабильным и эффективным вратарем российской Премьер-Лиги.
"Не скрою, был удивлен, когда и прежний тренерский штаб национальной команды, и нынешний не вызывал Александра Беленова из "Уфы". Считаю его самым стабильным и самым эффективным вратарем РПЛ. По многим показателям он превосходит своих коллег. <...> Разговаривал со своими коллегами. Они однозначно сходятся во мнении, что именно Александр должен защищать ворота национальной команды", - сказал Щербаченко.
Источник: Спорт-Экспресс
Лепехин - о составе сборной: Карпин - человек со своим видением, не готовый подстраиваться под общественное мнение
Федор Щербаченко: Беленов - самый стабильный и самый эффективный вратарь РПЛ
Российский тренер "Минска" Федор Щербаченко высказался о голкипере "Уфы" Александре Беленове.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!