По информации источника, у 26-летнего нидерландца есть предложения от трех клубов. При этом сам игрок не хочет покидать стан красно-белых.
Отмечается, что из-за нежелания Хендрикса уходить из "Спартака" клуб в условиях лимита на легионеров не может осуществить входящие трансферы иностранных футболистов.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Йоррит принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 3 млн евро.
Источник: Sport24
СМИ: у полузащитника "Спартака" Хендрикса есть предложения от трех европейских клубов
К полузащитнику московского "Спартака" Йорриту Хендриксу существует интерес из Европы.
Фото: ФК "Спартак"
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