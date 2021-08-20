"Уход Жиго не будет катастрофой. Понятно, что он лидер и один из лучших защитников. Но "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов. В РПЛ можно побеждать и без Жиго. Его желание уехать к сыну нормальное. Главное, чтобы это не было манипуляцией с его стороны. Не было агентскими играми", - сказал Мостовой.
Ранее была информация, что "Торино" проявляет интерес к центральному защитнику "красно-белых". Сообщалось, что контакт между сторонами существует.
Защитник Самюэль Жиго перешел в "Спартак" в 2018 году из "Гента" за 8 млн евро. Контракт 27-летнего француза рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Жиго провел за московский клуб 4 матча в РПЛ, результативными действиями не отметился. Всего за "Спартак" он сыграл в 78 матчах, забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.
Источник: Чемпионат
Источник: у Жиго есть предложение от российского клуба
Мостовой: уход Жиго не катастрофа. Из ЛЧ "Спартак" вылетел, в РПЛ можно побеждать без него
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением о возможном трансфере защитника "красно-белых" Самуэля Жиго.
Фото: РПЛ
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