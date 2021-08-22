Корж, ныне возглавляющий департамент по связям с общественностью в "Ростове", рассказал, как заменял заболевшего переводчика "Спартака" и переводил высказывания Тедеско для прессы после матча с "Зенитом" в декабре. После поражения "Спартака" в той игре (1:3) Тедеско объявил о решении покинуть клуб. Корж сообщил, какие конкретно слова Доменико сказал игрокам "красно-белых", объявляя о решении уйти.
"Мы проиграли и после матча Доменико позвал меня в раздевалку. Надо понимать, что в нашей системе координат раздевалка - святое место, куда пресс-службе заходить до и после матча нельзя.
Я был в шоке от такого приглашения Тедеско и не знал, чего ждать. Остался в предбаннике, а Доменико при помощи Саши Зайченко (тренера по физподготовке, владеющего английским) объявил команде: "Мы с Максом Урванчки и Андреасом Хинкелем приняли решение, что не продлеваем контракты со "Спартаком". Просьба нас понять, мы вас любим, но не хотим больше играть в эти игры", - рассказал Корж.
Источник: Матч ТВ
"Мы вас любим, но не хотим больше играть в эти игры". Корж - о том, как Тедеско объявил игрокам "Спартака" об уходе
Бывший сотрудник медиадепартамента "Спартака" Иван Корж рассказал о ситуации с уходом Доменико Тедеско с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"
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