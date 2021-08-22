Наумов ответил на вопрос, насколько серьезной потерей для "Локо" стал переход Крыховяка в "Краснодар".
"Конечно же, это весьма ощутимо. К тому же, история говорит о том, что игроки, которые уходят и уходят не очень хорошо, в таких матчах обычно показывают всё, на что способны, и даже больше. А Крыховяк не был очень доволен, когда уходил из "Локо". Он хотел продолжить там карьеру", - сказал Наумов.
Напомним, Крыховяк перешел из "Локомотива" в "Краснодар" в нынешнее трансферное окно. Он подписал трехлетний контракт с "быками".
Встреча пятого тура РПЛ "Локомотив" - "Краснодар" пройдет сегодня, 22 августа. Начало матча - в 16.00 мск.
Источник: Матч ТВ
Сенников: пока уход Крыховяка особо не ощутим для "Локомотива"
Наумов: потеря Крыховяка весьма ощутима для "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о полузащитнике "Краснодара" Гжегоже Крыховяке в преддверии встречи "быков" с "железнодорожниками".
Фото: "Краснодар"
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