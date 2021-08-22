"Нет гарантии, что и меня не уволят после 5 туров! Хотя у меня время для подготовки вообще отсутствует. Такая профессия, мы должны быть к этому готовы. Если в себе не уверен, то лучше в нее не идти. Можно ссылаться на какие-то внутренние проблемы, но в любом случае ты отвечаешь за спортивную составляющую, а потому первым попадаешь по расстрел.
Надеюсь, нам удастся выполнить задачи, которые ставят руководители "Кубани". На сегодня — это стабилизировать игру и выстроить коллектив, который в следующем сезоне будет способен бороться за выход в Премьер-лигу. Хотя и в этом я буду ставить максимальные цели", — цитирует Точилина Sportbox.ru.
Напомним, в недавнем матче седьмого тура Футбольной национальной лиги "Кубань", проводившая первую игру под руководством Александра Точилина, уступила ФК "Олимп-Долгопрудный" с минимальным счётом.
Отметим, что ранее специалист возглавлял подмосковную команду. Под руководством Точилина "Олимп-Долгопрудный" поднялся в ФНЛ.
После семи сыгранных туров оба клуба находятся внизу таблицы Футбольной национальной лиги. "Долгопрудный" после победы над "Кубанью", ставшей для него первой в ФНЛ, поднялся на 16 место, набрав в сумме пять зачётных баллов. Краснодарцы расположились на строчку ниже, имея в своём активе 4 очка.
Следующий матч "Кубань" проведёт против "СКА-Хабаровск" 29 августа.
Точилин: Задача "Кубани" в следующем сезоне — бороться за выход в РПЛ
Новый наставник "Кубани" Александр Точилин прокомментировал своё назначение и задачи, стоящие перед командой.
Фото: Sportbox.ru
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