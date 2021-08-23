Источник: Миранчуку могут провести операцию

Сообщается, что травму 25-летнего футболиста продиагностируют в Германии, где врачи определят, нужна ли игроку операция.
В нынешнем сезоне чемпионата России футболист появился на поле четырежды, отыграв в общей сложности 72 минуты.
Ранее появилась информация, что игроком интересуются "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА.
Источник: РБ-Спорт.
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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отправиться в Германию.
Фото: ФК "Локомотив"
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